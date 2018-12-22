調查關西機場案 監委：外交部行政作業無太大疏失

2018-12-22 21:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件疑雲未解，監察院今天公布監察委員張武修調查報告，張武修受訪表示，原先是懷疑是否有業務量太多、人事調動準備不足等原因，但調查後發現，在行政作業面上沒有發現太大疏失。

調查未針對蘇啟誠個人問題

張武修針對日本關西機場9月初因風災關閉，造成台灣民眾滯留當地無法返台，調查外交部是否有疏失。張武修解釋，他的調查案僅針對系統性、行政程序等問題釐清，未針對蘇啟誠個人問題。

張武修表示，調查發現，近5年我國旅客赴日本總人數增加成長幅度近2倍，去年已超過435萬人次，其中，國人又以關西機場出入最多，駐大阪辦事處業務相當繁重，但外交部人員配置卻沒有太多調整。雖然外交部表示，整體人力都呈現吃緊，但希望外交部思考需求量大的管處應盡力要求補實。

蘇啟誠遺孀不希望監察院介入

張武修認為，蘇啟誠從那霸調到大阪的程序，「是升遷、不是降調」，且調派程序的準備工作方面，也沒有時間不足的問題，查看大阪辦事處人員出勤資料，也沒有太多請假等異常狀況。被問到調查過程中是否曾與蘇啟誠遺孀聯繫？張武修說，曾透過外交部聯繫，但蘇太太認為現在需要平靜，不希望監察院介入。

除了張武修，監委江綺雯也已立案調查駐外館處資源與工作責任分配，了解台灣遊客滯留關西機場涉及的行政制度問題，不過尚未結案。

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