連戰小女兒歸寧 馬吳王朱赴宴祝賀

2018-12-22 21:25

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席連戰小女兒連詠心今年9月已在英國結婚，對象為一名英國藝術家馬塞爾，連家今晚在台北寒舍艾美酒店舉辦歸寧宴，現場政商界名流齊聚，幾位藍營2020總統人選包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義，前立法院長王金平、新北市長朱立倫等都應邀赴宴。

由於宴會場地設於3樓，現場人員管制嚴格，所有媒體一律只能待在飯店1樓外側並被隔離通道，馬、吳、王、朱抵達後快速步入飯店，都沒有接受訪問。

據與會者指出，宴會主桌除了連戰、連方瑀夫婦外，馬、吳、王、朱4人也被安排同桌，由於馬英九回憶錄重提當年「九月風暴」（馬王政爭）而備受外界關注的馬、王兩人，由於沒有毗鄰而坐，幾乎沒有互動，朱立倫則於宴席間提前離開。

據連勝文出面受訪指出，這場歸寧宴只有連戰上台致詞，沒有安排賓客講話，連戰致詞時感嘆4名子女都已結婚，他做為父親的任務已經完成，連方瑀則是上台演唱歌曲作為給女兒的祝賀。

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