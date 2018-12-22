遭趙樹海調侃下一站總統府 朱立倫妙回

2018-12-22 20:52

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府今晚在市民廣場舉辦民歌演唱會，近萬人擠爆現場，大聲唱和《木棉道》、《秋蟬》等經典民歌，新北市長朱立倫更現身與王夢麟、趙樹海一起合唱《廟會》，趙王兩人還調侃即將卸任的朱立倫，將前往離北一女附近的地方，暗指朱立倫的下一站是總統府，朱立倫則妙回「從這邊去很近」，讓現場頓時飄起政治味。

包括南方二重唱、趙樹海、王夢麟、馬毓芬、王海玲等重量級民歌手等16組超強卡司今晚接力獻唱，用歌聲征服老中青三代歌迷的心，讓現唱近萬人聽得如癡如醉。

趙樹海與王夢麟搭檔合唱《木棉道》後，朱立倫現身舞台上，與趙王兩人合唱《廟會》，三人還在台上鬥起嘴，朱立倫「虧」趙樹海是因為兒子趙又廷才走紅，趙則囑咐朱立倫卸任後若到了「某處」的時候，別忘了他倆哼哈二將，王夢麟在旁趕緊補充某處距北一女、重慶南路很近，朱立倫也不忘妙回「從這裡去很近嘛。」

朱立倫致詞時表示，校園民歌傳唱至今超過43年，新北市對民歌有使命感，不僅因為新北是許多民歌手落腳處，更多詞曲創作靈感來源，今年新北市也不缺席，特別在新北市歡樂耶誕城延續這美好，帶給人們的美好回憶與時代眷戀。

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