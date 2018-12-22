挺吳敦義戰2020 中常委：大家已經被 朱立倫嚇過了！

2018-12-22 20:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天展開九合一選後「感恩之旅」，面對地方勸進以及媒體詢問2020動向，依然不願表態，據黨內人士指出，吳敦義是謀定而後動的人，目前心意未定，但應該會在農曆春節前「感恩之旅」跑完全台各縣市，3月立委補選結束後態度明朗，十幾個親吳中常委也將幫忙吳敦義這一局。

一位挺吳的中常委說，雖然現階段有不少拱朱人士認為朱立倫實力強，但「3年前同一個人才輸300多萬票，不是輸30萬、130萬，是320萬哪！」「當年朱立倫也領導過我們，從補選主席我們就開始支持，也支持他選總統，後來他不選，讓洪秀柱選，又把洪秀柱換掉，所以他的領導方式、作風我們都看了一年多，『大家已經被嚇過了﹗』所以我們就是支持吳敦義。」

這位人士說，就像當年大家對朱立倫的期待一樣，「不選總統的人，幹嘛來當黨主席！」因此，吳敦義本身就有準備挑戰2020的使命，而且絕大多數的中常委也都挺吳，因為大家都已經看過2016年的情況。

另一位接近吳敦義的中常委則透露，選後曾當面問過吳敦義的意思，但他沒有正面回應，自己也就不好再往下提，如果確定要選，大家還是會幫忙這一局，不過，吳敦義自己要先表態，畢竟現在已經不是靠人拱的年代。

據了解，最近已有挺吳的地方議會龍頭表達應以協調共推人選的方式處理，即便未來進入初選對決，挺吳陣營也有按提名規則3成黨員投票、7成民調競逐的心理準備。

挺吳人士研判，吳敦義應該還在等待「東風」吹起，也就是從政多年所累積的人脈，而且吳敦義有黨魁高度，春節前先把「感恩之旅」跑完全台各縣市，3月立委補選忙完，才會慢慢把局面拉到大選，因此即便朱立倫25日卸任新北市長後就宣布參選總統，吳敦義也不必急著表態。

這位人士還強調，吳敦義前年參選黨魁時，就已展現在各地方人脈網絡連結的實力，這些系統待吳謀定後才會啟動，而且吳敦義的妻子蔡令怡一年多來在全國各地建立的「藍天志工團」及長期經營的婦女會系統，只要吳敦義一旦吹起號角，都會是雄厚的力量。

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