柯P指兩岸一家親要換說法 韓國瑜：嘴巴滑過去沒實益

2018-12-22 20:20

〔記者林曉雲／台北報導〕針對台北市長柯文哲指兩岸一家親和九二共識被「污名化」和「標籤化」，高雄市長當選人韓國瑜今晚參加政大東亞所50週年所慶之前，接受採訪表示，他不認同柯市長的說法，兩岸一家親如果定位在標籤化，就只是嘴巴滑過去，沒辦法從心裡認知，兩岸和平交往限定在嘴巴滑過去，不會有效果。

韓國瑜表示，不光是坐而言，甚至起而行，自然會有不同效果，他和柯文哲的認知不同，他認為應該要真正從心裡認知，要實際去推動，最少會開創2300萬民眾過一個比較好的日子，高雄市長選舉最重要訴求是人民要過好日子，而不願意再回到意識形態、 政黨對抗、兩岸之間糾葛衝突的狀態，台灣人民這個訊息非常強烈，否則國民黨不會打勝選戰，高雄市民這個訊息也非常強烈，否則他不會有90萬票勝選。

至於就職典禮交管5天引發民怨，韓國瑜表示，他明天會建議高雄市警察局長千萬不要擾民，就職是希望要行銷高雄、推廣愛河，所以才走出戶外，如果預算不夠，他個人願意掏腰包。30年風水輪流轉，但30年都沒有轉到高雄頭上，希望高雄市長選舉完，台灣南方崛起，從就職典禮開始，讓台北高雄變成台灣經濟發展的雙引擎，他才會選擇在愛河戶外就職典禮，如造成民眾不方便，一定會勸阻警察局長，他目前是從媒體得知維安。至於美國巨星阿諾史瓦辛格來高雄演講天價的事情，韓國瑜則回應「先不談這個」。

韓國瑜也表示，他今晚重新回到師門，找一下師父和師兄弟姐妹，政大東亞所對於中華民國和海峽兩岸的交往可謂貢獻卓著，大家都在各行各業努力，他只是從事政治工作，參加所慶是聊天話家常，喝杯紅酒，且自認在校時功課很差，差點被當。

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