台灣街頭插中國五星旗 陳師孟：應要求對等插台灣國旗

2018-12-22 20:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天巡察行政院，對於台灣街頭插中國五星旗的議題，監察委員陳師孟在會中提出質疑，他認為，這非只是言論自由，而是引狼入室，應可依「國安法」處理。法務部長蔡清祥回應，會研究「國安法」是否可以適用。此外，監委包宗和也針對「募兵制」多所質疑，他表示，面對強敵的處境下，「募兵制」、「徵兵制」何者對我有利？何者對解放軍攻台有利？是值得深思的課題。

陳師孟在會中指出，過去2、3年，西門町、101大樓及彰化二水碧雲禪寺也都插了許多五星旗，還登上《紐約時報》。中國一向想要併吞台灣，要弱化台灣的敵我意識，所以找這些代理人做這事情，但他很失望的是，看不到政府有相關的因應。

陳師孟說，曾有民眾在國發會公共政策網路參與平台連署，禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列，並提議增設刑法條文「分裂國土外患內亂罪」，不過，連署達標後，法務部回應不宜採納，因涉及言論自由。

陳師孟建議政府應引用「國安法」第2-1條規定，「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織」，可處5年以下有期徒刑或拘役，得併科100萬元以下罰金。同時可在「兩岸人民關係條例」增訂對等條款，如要來台灣插五星旗，中國也應允許台灣人到對岸插中華民國的國旗，否則不允許他們來插五星旗。

對於募兵制，包宗和表示，役男只接受4個月短期軍事訓練，加上其退伍後8年內只教召2次，每次5到7日，將無法形成有效戰力。國防部推動募兵初官補充失衡，基層軍官荒已成普遍現象，尤以陸軍基層部隊戰鬥官科缺員情形最為嚴重，訓練管理形同崩解。

國防部長嚴德發回應，在基層軍官荒已採逐次分批補充方式，逐年提升編現比，今年編現比已有提升，而「募兵制」是政府的重大政策，推動決心不會改變。人事行政總處人事長施能傑也表示，政府已提高留營誘因。

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