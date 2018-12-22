政院體檢台鐵推企業化經營 設計票價公式改革虧損

2018-12-22 20:13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院由政務委員召集的台鐵局總體檢專案小組今天開會，會中首度提出「台鐵總體檢階段性診斷結果」，要改革台鐵財務，並朝企業化而非公司化經營，由於台鐵各車種已有20多年未調整票價，會中決定台鐵財務虧損與票價合理化應予正視，並分階段研議處理，將參考油電先設計出票價調整的公式，以精確計算台鐵合理的成本。

不過，政務委員張景森今晚接受本報訪問表示，台鐵的票價不一定要調漲，而是先設計出一套公式，了解相關的成本，把成本清楚攤在陽光下。

據悉，未來政府待公式出爐後，初期可望先由政府編列經費補貼台鐵的虧損，中長期才會考慮調整票價，亦即，台鐵票價短期內仍不會調漲。

張景森指出，台鐵1年虧損超過20億元，支付利息等負債及退休金是台鐵比較大的負擔，未來待票價調整公式出爐後，如果大家認同公式，就可了解票價調整到多少可反映台鐵的成本，不過，若馬上調漲票價，民眾會覺得一下子就調很多，畢竟老百姓還是需要時間適應。

張景森說，未來參考公式，如果台鐵的票沒收到那麼多，則相關的虧損，可由政府補貼，有了公式，才能衡量台鐵的虧損是否合理，中長期再來看是否調漲票價或由政府補貼。

會中決議，台鐵的安全提升與企業化經營可同步進行，以兼顧營運安全與優質服務。會中認為，屬於政府公共事業的台鐵，應朝企業化經營，但企業化不是走向公司化，而是要有企業的彈性經營模式，因此包括組織、人力與薪資也都要有彈性。

這項會議由鐵道局報告諮詢小組提出「台鐵總體檢階段性診斷結果」，由於診斷結果還要修正，後續將持續檢討審視，預定明年1月底公布完整的台鐵總體檢結果。

張景森表示，危機就是轉機，希望能透過這次總體檢結果與改善作為，頃各部會協助之力，解決台鐵局長期以來的問題，促使台鐵以安全運輸為核心目標，透過強化聯繫與管理升級，朝向企業化經營邁進。

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