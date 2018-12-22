蘇啟誠案羅生門 好友透露追思會拒外交部人員參加

2018-12-22 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠在9月輕生，不過其輕生原因仍有待釐清。蘇啟誠好友、台大教授蘇宏達最近就透露，蘇啟誠遺囑的最後一句話是「不想再受羞辱」，其追思會會場也明白拒絕任何現職外交部人員出席。

蘇宏達今天在臉書發文，談起12月8日參加蘇啟誠追思會。蘇啟誠夫人在追思會上唸出蘇處長遺囑的最後一句「不想再受羞辱時的傷痛。」而且追思會會場明白拒絕任何現職外交部人員出席，也不接受任何官方的花圈花籃。蘇宏達說他原本把這些都記錄下來，但想到當天蘇啟誠91歲的母親直挺挺站在愛子遺像前，堅毅而未落滴淚的表情，他因此尊重逝者、體恤家屬，最後沒發表文章。

蘇宏達認為，蘇啟誠的犧牲不只令人痛惜，更是國家的損失，如果全體台灣人若能因此清楚看到，當前政治任命的大官如何扭曲體制、欺壓常任文官，破壞國家治理，那蘇啟誠的犧牲將重於泰山。

蘇宏達建議外交部，公開條列所有必須政治任命的使館和代表處各級職位，並詳述理由。然後將所有非屬必要的政治任命官員免職、改派常任外交官。考試院也要針對如何改進外交人員招聘、訓練、培育、考核乃至汰換等加以檢討，提出具體改進方法。

蘇宏達認為，如果能按照上述步驟進行改革，蘇啟誠的犧牲就將重於泰山、永留青史，成為中華民國文官史上一動容的篇章。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/