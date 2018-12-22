郭新政發起連署要「黃昭順下台」 羅淑蕾怒批：別騙個資

2018-12-22 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕已故國民黨台北市議員李新女友郭新政，質疑立委黃昭順先前曾向法務部關說，又遲遲等不到對方出面說明，昨（21）日在臉書上發起連署要求罷免黃昭順，但前國民黨立委羅淑蕾則跳出來打臉「網路連署並不具任何效力」，要郭新政別騙取網友個資。

羅淑蕾20日在臉書上開直播反擊郭新政，但郭新政聽完後說，對於羅淑蕾的不當抹黑，不會再多做回應，郭新政將焦點轉向立委黃昭順，要她出面解釋，為何立委能介入司法、發公文向法務部關說？但至今黃昭順仍沒有出面，郭新政昨天在臉書上發起「黃昭順不面對就下台」的連署活動，希望達成目標「連署100萬人」，捍衛司法獨立。

對此，羅淑蕾今晚跳出來喊話，要「郭新政不要被騙取民眾個資」。羅淑蕾說，「網路連署隨處可見，都只是展現民意的一種方式，並不具任何效力，唯一具法律效力的只有公民投票連署。」更何況要黃昭順下台更是天方夜譚，因為「不分區立委不是由選舉區選出之選民所選出，所以沒辦法罷免」，除非是該政黨撤銷她的黨籍才有可能。

羅淑蕾呼籲，網民若要支持切勿留下個資，最後也嗆郭新政，「你跟天金詐騙集團林松茂的關係至今都解釋不清楚，現在還要大家提供個資給你，你到底有何居心？」

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