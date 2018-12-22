誰先施壓要求大阪辦事處負責？網爆：國民黨立院黨團

2018-12-22 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場9月初因燕子颱風侵襲而關閉，外界紛指我駐日代表失職，更有藍委痛批外交部施壓，導致我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。今（22）有網友直指「最早用權勢施壓要求駐日大阪代表處要負責的，就是國民黨立法院黨團」！更公布國民黨當時召開記者會的影片內容，還原事實真相。

今晚有網友在Ptt以「最早用權勢施壓要求大阪處負責的人抓到了」為題發文，直接點名最早施壓駐大阪辦事處要負責任的那些人，「就是國民黨立法院黨團」。原PO網友指出，關西機場事件爆發後，國民黨團總召江啟臣、書記長曾銘宗、副書記長陳宜民召開「台客困日求援手謝長廷只會噴口水」記者會，並請台灣日本關係協會秘書長張淑玲、觀光局業務組副組長湯文琦出席，在記者會中抨擊我駐日代表處。

從影片中可見，國民黨團書記長曾銘宗表示「我要針對中國民國的駐日代表處，對我們國民處在危機的時候、尋求救助的時候，卻是漠不關心、袖手旁觀。對這樣的態度，國民黨團要表達最嚴厲的譴責。」曾銘宗更痛批駐大阪辦事處在被抨擊後，才提出2項協助滯日旅客的方案。對於駐日代表謝長廷，曾銘宗認為「謝長廷平常在發表媚日言論以外，主要是在臉書發表相關的文章，攻擊國內的在野黨」，他建議總統府、外交部拔掉謝長廷的職位，讓他回台灣專心打擊國民黨。

對此，原PO網友憤怒表示，最早引用游姓大學生不符事實的言論「駐日代表處對滯日本旅客漠不關心、袖手旁觀」的人是國民黨；最早去捧中國假新聞打擊外交人員的也是國民黨；最早要求外交部查辦外交人員的也是國民黨，現在卻裝出一付無辜的樣子，還拿蘇啟誠家屬的發言來政治鬥爭。

原PO也指出，游姓大學生的造謠的確引起事情開端，「但是沒有你們要求查辦外交部相關人員，後面的一切怎麼會發生？」最後原PO表示，網友的流言不是最可怕的，真的最可怕的，「是這些利用流言政治鬥爭的政客」！

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國民黨記者會相關影音請見：

2018年9月7日 國民黨立法院黨團「台客困日求援手謝長廷只會噴口水」記者會完整影片

國民黨團書記長曾銘宗痛斥駐日代表處

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