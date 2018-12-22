史上最高調！韓就職典禮2小時交管5天 警：配合活動流程

2018-12-22 18:25

〔記者黃建華／高雄報導〕選舉結束，全台灣各縣市長當選人就職，統一在12月25日舉行，但高雄市為了新任市長韓國瑜為時預計2小時的就職活動，高市警方昨公告從本月22日上午8點起到26日中午12點，「多達5天，範圍廣達6條街」的交通管制措施，遠比總統就職的交管規模大，引發高雄市民側目與各界議論。

對此，高雄市警局今澄清表示，交管的前兩天是為了配合搭建舞台、攤商帳篷，第三天則是攤販進駐，交管區域規模較小，第四天才是市長就職活動，中午過後到翌日上午則是拆舞台、帳篷。如造成不便，希望市民體諒。

據了解，2016年總統蔡英文的520就職典禮，交通管制也不過就是19日22時起至20日活動結束，總計不到24小時，韓國瑜的市長就職活動前後交通管制長達5天，堪稱「超總統級」規格。

相較於韓國瑜選在戶外愛河搭船登岸的就職形式，前高雄市長陳菊的就職，則是一如以往選在高雄市政府四維行政中心的一樓中庭，受邀觀禮者僅約一、兩百人，非常一般且全台普遍的規格。因此，號稱戶外逾萬人，酒宴賓客1500人，韓國瑜的這場市長就職典禮也堪稱台灣地方自治史上直轄市長中最高調。

從選前到選後，媒體密集報導韓國瑜的一舉一動，連妻女為了就職當天的禮服、旗袍，都成媒體報導的焦點。

選舉期間打出「一瓶礦泉水、一碗魯肉飯」平民形象的韓國瑜，就職典禮選在愛河畔，邀1500貴賓觀禮，高雄知名五星級國賓飯店，並將準備45道餐點。包括國賓飯店推出的32道，以及高雄在地小吃店家的13道，例如白糖粿、鴨肉本的鴨米血、粉圓冰、木瓜牛奶、香蕉蛋糕等。酒會時間預定在25日上午就職典禮結束後，10時20分到11時30分。

不過，讓高雄市民比較無法理解的是，25日中午就結束的就職典禮，為什麼交通管制需要到26日中午？

高市警方表示，交管都是配合整個市長就職活動的流程表，如果舞台、攤商帳逢活動結束後能在25日當晚提早拆除，交管將提前取消。

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