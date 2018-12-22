韓國瑜賽馬場要蓋在哪？ 他酸：去政大後山找老蔣

2018-12-22 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜近日透露，打算要在已關廠的中油高雄煉油廠蓋賽馬場，卻引發許多批評，網友更質疑「有問過中油了嗎？」對此，兩岸政策協會研究員張宇韶在臉書酸說，「要跑馬去找後山（政大）老蔣騎的那匹」。

政治大學東亞所今天邀請準高雄市長韓國瑜參加50週年慶祝會，而同樣是東亞所畢業校友、兩岸政策協會研究員張宇韶昨天在臉書發文說，「好久沒有回去東亞所所慶，本想一起共襄盛舉，但一聽韓市長有可能參加，立馬軟桿！」他今天則不滿地說，東亞所是中國研究的學術重鎮，「不是你韓導（韓國瑜）拍片出鏡的外景，參加所慶還外掛作秀記者會？」

至於韓國瑜日前透露，想在已關廠的中油高雄煉油廠蓋賽馬場，並希望能發展相關產業鏈；張宇韶則提出建議，希望韓國瑜「尊重一下學弟妹們的視聽選擇與情感記憶，要跑馬去找後山老蔣騎的那匹」，還不忘補充說「幫我丟100元....」。傳聞只要在凌晨12點到政大後山，「向蔣公投10元，馬會換腳」、「投50元，蔣公下來換你騎馬」、「投100元，蔣公跟馬交換位置讓馬騎」。

前總統蔣介石早年實施威權統治，以領袖之姿讓自己的名字、肖像等，深入全台各校園角落，而政大校內有兩座，一座設在圖書館內採坐姿，另一座放在後山穿著戎馬裝；政大今年初校務會議正式決議，遷移山下圖書館內的銅像，8月中也宣布，已將山下銅像遷移至華興育幼院。

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