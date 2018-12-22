澎湖縣長陳光復畢業照 4位政務官員同進退

2018-12-22 18:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕尋求連任失利的澎湖縣長陳光復，即將於25日卸任，包括副縣長林皆興等4位政務官員必須同進退，今日在縣府廣場拍攝「畢業照」，並頒贈「功在澎湖」及「懋績長留」獎牌，表彰陳光復等人對於縣政建設推動的努力。

今日澎湖縣府團隊「畢業照」，除了縣長陳光復交棒外，副縣長林皆興及行政處長蘇文章、教育處長葉子超等以政務職任用首長隨同縣長退職，農漁局長薛宏營也申請退休，由秘書長胡流宗代表致贈縣長陳光復「功在澎湖」獎牌、陳也頒發4位政務官「功在澎湖」及「懋績長留」榮退紀念牌，並一同合影留念，紀念一起為縣政發展攜手齊心打拼情感。

陳光復感謝縣府團隊4年來同舟共濟，風雨同行，克服種種困難，齊心協力共同推動縣政，創造出宜居幸福城市，期勉同仁在新任縣長賴峰偉領導下，繼續奉獻心力，再創高峰。同時陳也表示將續留澎湖奮鬥，並引用麥克阿瑟將軍名言：「我將回來」，意指2022年縣長選舉。

至於副縣長林皆興，原向義守大學借將，卸任後將重返校園執教；行政處長蘇文章原為記者出身，是否重返新聞界或另闢戰場，仍有待觀察；教育處長葉子超因目前澎湖縣國中小校長名額已滿，若重返教育界可能得屈居教師一職；而農漁局長薛宏營申請退休，表示可能返回西嶼故鄉展開耕種生活。

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