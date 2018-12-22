追繳誤發退休金遭批「索債地痞」 國防部：全依規定

2018-12-22 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕國防部昨（21）日爆出誤發退休金，更向當事人索討，遭批為「索債地痞」。國防部今（22）日表示，全依規定辦理，未有誤發。

國防部發布新聞稿表示，此案內計有86及87年班53員，申請於2018年7月退伍，然本部及各軍司令部辦理軍官士官退伍作業，依規定應於退伍前45日核定，並於5月份核定渠等退除給與在案，故各軍司令部依據原86年1月1日施行「陸海空軍軍官士官服役條例」，併計軍校舊制年資，核給跨退撫新、舊制年資之一次補償金，均係依規定辦理，未有誤發情事。

國防部提到，2018年6月23日服役條例修正後，依服役條例第47條規定，一次補償金係依任官時間計算，軍校年資不予併計服現役年資，因案內人員53員係於86年1月1日退撫新制後始任官，故未具跨新、舊制年資及領取一次補償金資格，且退伍時間依個人意願係於修法之後退伍，故各軍司令部即依法行政，發函53位袍澤通知繳回一次補償金。

國防部表示，此次服役條例修正後，86至89年班申請退伍者，由於任官時間係於86年1月1日退撫新制之後，雖不具領取一次補償金資格，惟依服役條例第23條規定，此條例修正後退伍者，其軍校年資於補繳退撫基金後，得折算年資給與退休俸，並以修正後55%+2%規定計算退休俸，各軍司令部現持續辦理補繳作業。

國防部最後強調有關繳回一次補償金，係由支給機關輔導會執行，本案輔導會接獲各軍司令部更正函後，即依法辦理。案內53員中，因52員已於國內接獲通知，並配合辦理後續作業，惟個案乙員因出國因素，未獲通知造成誤解，已派專員妥慎說明。若有疑問，能向國防部相關單位致電洽詢。

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