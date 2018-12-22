台聯挺楊翠：我們全力支持轉型正義

2018-12-22 18:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣團結聯盟今舉行記者會指出，行政院促進轉型正義委員會依法推動新台幣改版及移除威權象徵，竟遭總統、國防部、退輔會、中央銀行及民進黨立委冷落，台聯要為促轉會主委楊翠抱屈，「民進黨不挺，親民黨反對，台聯一定力挺到底！」

前立委、台聯組織部主任周倪安指出，促轉會是依據「促轉條例」來推動開放政治檔案並清除威權象徵，進而促進社會和解、還原歷史真相，但促轉會依法行政，竟被總統在「迴廊談話」中說成「去蔣」，甚至稱「這類事情不是總統說了算，也不是促轉會說了算」，台聯想請問總統，如果促轉會依法定職掌推動政務都不算數，那甚麼才算？

周倪安表示，「促轉條例」第2條白紙黑字規定，促轉會的工作包含清除威權象徵，既然促轉會是依法行政，各行政機關就應該尊重，沒想到央行居然說「現階段沒有任何鈔券或硬幣改版計畫」，國防部也說「先總統蔣公有不可抹滅的功績與歷史定位」，這簡直莫名其妙，根本是直接打臉民進黨。

周倪安強調，清除公共空間的威權象徵，是民眾普遍認為轉型正義最容易做的工作，不只是錢幣、道路名稱，包括大溪、頭寮的軍人繼續為獨裁者看守靈柩、中正紀念堂的三軍儀隊繼續向世界第四大殺人魔致敬，都顯示轉型正義根本轉不動，反而是促轉會主委和委員自己先被「除垢」掉了。

台聯社運部主任歐陽瑞蓮表示，日前立法院審查促轉會預算時，國民黨立委動輒杯葛議事，但挾國人期待在立法院拿下絕對多數的民進黨，居然沒有半個委員出來維護促轉會，任憑楊翠遭國民黨立委羞辱、糟蹋，實在讓人忍不住為楊翠抱屈。

歐陽瑞蓮呼籲，民眾應看清楚是誰在轉型正義過程「打假球」，同時台聯也要向楊翠喊話，希望楊能堅持推動轉型正義，台聯一定力挺到底。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/