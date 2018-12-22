不滿媒體稱他「烏龍指控」 段宜康提告了！

2018-12-22 17:07

［記者陳恩惠／台北報導］立委段宜康近日質疑，前花蓮縣長傅崐萁利用「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案為名，「包養」10多名平面與電視台記者，事後被點名的記者皆請辭或被免職，段宜康昨天在臉書po文不滿指出，NOWnews被自己花蓮特派記者隱瞞兼職，卻用新聞指責他「烏龍指控」，今天下午已委任律師到士林地檢署遞狀，提告NOWnews的郭姓總編輯涉嫌妨害名譽，下週再提民事求償。

段宜康的委任律師鄧翊鴻說，段宜康委員本週四（20日）凌晨在臉書粉絲專業披露NOWnews的鄭姓記者兼職，同時也是ETtoday的特約記者，但NOWnews未查證，當天中午以不具名的方式報導這篇「段宜康烏龍指控 NOWnews花蓮記者名譽受損」，他說，報導指「段宜康沒接電話」卻又未留言等候回覆，反而派記者到辦公室要求道歉。

鄧翊鴻又說，21日得知鄭姓記者兼職後，不僅將本篇報導撤下，當天中午又撰寫「花蓮特派隱瞞兼職 否認涉及標案 停職調查中」文中不僅沒道歉卻繼續指責，說被騙是因為「遲遲沒有收到段宜康回應」，這讓段委員非常不滿。

段宜康在蒐證後，於是委任律師今天下午3時30分到士林地檢署遞狀控告NOWnews總編輯郭霽，段宜康的臉書po文說「我知道地檢署未必會起訴這個媒體；但對這種惡意扭曲我的話，知道犯錯又不道歉的媒體，我也只能寄望還有願意主持公道的檢察官。」

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