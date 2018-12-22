時代力量未來路線 由新任決策委員決定

2018-12-22 16:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量在今年九合一選戰拿下16席議員席次，是藍綠之外最大第三勢力，不過選舉期間各地候選人與台北市長柯文哲的互動關係，屢次引發時力內部的路線之爭。據悉，為凝聚共識、討論選後各地議會未來規劃方向，時力中央黨部與議員候選人本週四、五2天舉行共識營。據轉述，會中各地議員對台北的候選人在選舉期間的各種友柯發言「有一些不滿」，對於未來在全國性選戰中，如何經營與柯文哲之間的關係仍未有共識，將留待新任決策委員決定，盼未來能有更好的決策機制，「不要都推給第一線候選人」。

時代力量向來以推動台灣國家正常化、台獨為該政黨的基本主張，不過此次選舉期間，台北市黨部主委林昶佐曾多次在臉書發文，強調台北市長柯文哲雖說「兩岸一家親」，卻也從未認同九二共識、台灣是中國一部份，幾位台北市議員候選人也曾多次與柯文哲「同框」、「巧遇」。作法不僅遭外界質疑統獨立場搖擺，也在黨內引起不小爭議，有基層黨員透露，每當台北黨部出現友柯動作，中南部辦公室就會「電話接到手軟」，甚至還有議員候選人的金主一度因此考慮撤下時力議員候選人的廣告看板，第一線壓力可謂不小。

據悉，時力此次共識營主要是對各議員在議會規則、媒體應對與中央地方黨部聯繫進行討論，也有討論到未來2020年的選舉方向。原先黨內預計在共識營中針對「兩岸一家親」論述討論，盼能凝聚黨內對外共識，也能重申時力本身立場，不過在共識營召開前，發生台北市長柯文哲在雙城論壇晚宴上的發言，台北市三位當選的新科議員旋即對外發表聲明，共識營中也就未對兩岸一家親說法草擬對外聲明。據了解，黨內認為，柯文哲在未來勢必將成為一影響全國的政治人物，要爭取2020政黨票，不太可能再採取分區決策的方式，因此就未來與柯文哲的互動關係有一定程度的討論。

由於此事關係到未來的決策委員與黨主席組成，在會中各地候選人與中央地方黨部各自交換意見，最終共識是希望黨中央未來能有更好的決策機制，重大議題能由黨中央定調，避免再出現地方主委或候選人等不到黨中央定調、只能自行決定的情況。

據了解，黨中央將在黨員大會中針對黨章修改提出建議版本，考慮增設黨代表制度，負責修改黨章、處理紀律問題，此外，黨員仍可直選黨代表與決策委員，黨主席則仍是由決策委員共同推舉。目前包含竹苗區黨部主委邱顯智、與多位新科議員都是黨內討論的決策委員熱門人選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/