網路聲量比不過何志偉、陳思宇 陳炳甫：基層實力最重要

2018-12-22 16:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林大同立委補選又重現三強鼎立局面，國民黨參選人、市議員陳炳甫今天參與黨部舉辦的高麗菜義賣活動，被問到似乎對手陳思宇、何志偉網路聲量似乎較高？陳炳甫坦言，這是兩名對手的強項，自己則還在學習努力中，選舉只剩36天，基層的實力還是最重要，需加倍努力，把落後的部分趕上。

高麗菜近期盛產導致價格崩跌，農民苦不堪言，國民黨台北市黨部與救國團台北市士林區團委會今天在捷運士林站一號出口舉辦高麗菜義賣活動，陳炳甫、立委李彥秀幫忙義賣，一顆高麗菜賣20元，所得全數捐給「士林聖安娜之家」，不少熱心民眾慷慨解囊，一買就是好幾顆。

陳炳甫受訪時，被問到立委選舉，他說，目前就是一步一腳印把該做的工作做完，包含市場掃街、走到鄰里內拜訪。至於是否請益黨內大老？陳炳甫說，每位黨內前輩都會是拜託、請益的對象。

媒體詢問，對手陳思宇、何志偉網路聲量似乎較高？陳炳甫說，這本來就是他們的強項，自己則還在學習努力中，選舉只剩36天，基層的實力還是最重要，需加倍努力，把落後的部分趕上。

近期柯文哲與民進黨關係不佳，媒體詢問，柯P擺明不挺民進黨，是否有藍白合作的可能？陳炳甫說，沒聽過有誰提過，而且也不期待別人會怎麼做，他認為應要靠自己努力爭取選票。

至於陳思宇的姑姑、民進黨立委陳靜敏力挺黨內同志何志偉，陳炳甫說，自己也會爭取每個人的支持，當然也希望獲陳靜敏支持，問政理念、基層服務不會輸其他候選人，不過，目前第一階段是以拜訪黨內前輩為目標，未來也會找立委蔣萬安、議長吳碧珠幫忙站台。

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