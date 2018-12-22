暖男風漸起 中市立委補選參選人王義川直播「好想找邁邁」

2018-12-22 18:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中巿第5選區（北北屯區）立委補選參選人王義川昨晚首度臉書直播暢談參選理念及對高雄賽馬博奕、非洲豬瘟等時事看法，獲得不錯迴響，王義川說，這次選舉時間非常短，到選舉投票只剩37天，加一他是首度在北北屯區參選，相較於對手他的知名度比較低，盼藉網路宣傳加速打開知名度；由於台中巿長林佳龍與陳其邁合體直播效果不錯，王義川說，「邁邁也是目標之一」，希望未來有很多網紅來幫助，讓知名度快速翻身。

王義川說，這次選舉時間非常短，平常他透過議員陪同跟鄉親拜票，除陸戰勤走基層外，選戰要打開知名度，最快的方式就是透過網路直播及媒體的傳播，網路是最快又最省錢的方式，他每周一周五都會開直播，向巿民報告一些政策及主張。

王義川說，昨天直播完，很多網友私訊肯定他的表現很自然，沒有平常在媒體上那麼斤斤計較，開直播就放得很開，「這才是真實的王義川」，接不來會用比較自然的方式向巿民朋友報告他的政策及主張。

日前台中巿長林佳龍與陳其邁合體直播，引起不少好評及關注，未來是否找名人或網紅加持？王義川說，這是秘密，要找誰不會這麼快公布，「邁邁也是我們目標之一」，希望未來能有很多網紅來幫助我們，讓知名度能快速翻身。

王義川也說，未來陸戰部分，會去民眾常去採買的巿場、大路口、公園、宮廟信仰中心等，他有信心，在接下來一、兩個星期，讓北北屯區的民眾廣為週知並記得明年1月27日要立委補選，請大家支持王義川。

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