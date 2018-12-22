中國學者：柯P是活棋 也是機會主義者

2018-12-22 17:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市長柯文哲指「兩岸一家親」、「九二共識」已被標籤化，要提新名詞，不過，中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪表示，柯文哲是個活棋，但某種意義上也是個機會主義者，講這種話是積極的，不會有多大影響。

時殷弘是參加今天政大東亞所舉辦的第14屆「兩岸和平研究學術研討會」，接受媒體訪問，做上述表示。

時殷弘說，柯文哲沒有黨派的擔子，目前是台北市長，也不知道會不會競選總統，「真正競選時，哪些人能跟他去拉票？」不過，柯文哲講這種話是積極的，但他目前僅是台北市長，只掌握台北市，不會有多大影響，對中國來說，「個人的表態不能代表台灣當局」。

對於苗栗縣長徐耀昌透露，選後國台辦希望比照「藍8模式」促成下屆藍15縣市訪北京，對此，時殷弘說，在跟國民黨縣市的交流的過程中，因為「他們不是作為國民黨代表，僅是地方交流」，中國很謹慎，因為「中國非常不願意、也避免給人留下干預台灣未來選舉的指責」。

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