酒廠推韓國瑜就職紀念酒 網友酸：趁草包現形前撈一筆

2018-12-22 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜即將於25日就職，日前馬祖酒廠獲得韓國瑜授權，推出「高雄市長韓國瑜就職紀念高粱酒」，昨天開始灌裝，希望趕在就職典禮當天於愛河邊的公益攤位行銷。對此，有網友酸說，「趁草包上任現形前趕快賺一筆吧」、「繼續造神啊」。

韓國瑜40年前曾在馬祖莒光服役，對馬祖有深厚感情，日前接到連江縣長劉增應的祝賀電話時，一口答應馬祖酒廠想生產他就職紀念酒的想法，韓國瑜也無條件提供自己Q版造型，給馬祖酒廠使用。

馬祖酒廠總經理劉九銘說，呼應韓國瑜「發大財」概念，這款紀念酒為58度陳年高梁酒，每瓶600CC，售價888元（諧音我發．發發發）。綜合媒體報導，這款高粱酒20日公布預購登記，獲得不少韓粉支持、訂單爆量，工作人員電話訂單接到手軟，劉九銘說，搭上韓流，成功為馬祖高粱酒達到有效的行銷與宣傳。

相關新聞被轉貼到PTT，引起網友熱議，有人認為這是造神在炒作，留言酸說，「趁草包上任現形前趕快賺一筆吧」、「繼續 我看可以玩多久」、「是藝人還是市長？」、「馬祖酒廠宣傳崇拜偶像，違反十誡。」、「結果是酒廠和KMT先發大財 XDD」、「呃 搞的跟總統一樣耶 太誇張了吧 高雄人哭哭」、「套愛河水一起喝最對味」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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