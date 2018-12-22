談轉型正義開砲 段宜康：總不能龜縮到跟著潑促轉會冷水吧

2018-12-22 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕為清除威權象徵，讓中正紀念堂能夠順利轉型，行政院促轉會日前提出5項具體原則，建議應撤出三軍儀隊，解除現存地景的威權性格等等。對此，民進黨立委段宜康表示，他認同促轉會與促轉會代主委楊翠的做法，強調「總不能龜縮到跟著去潑促轉會冷水吧，否則我們和狂罵楊翠『噁心』的那路貨色，又有什麼不同？」

促轉會17日舉行記者會，公布半年任務進度報告，楊翠提到幾項工作要點，包括中正紀念堂轉型，建議撤除三軍儀隊，另外也行文中央銀行，了解國幣去威權化的成本；她事後也在臉書抒發感想，直言促轉會沒有空轉，留下來的同仁，一定會繼續努力。

對此，段宜康在臉書發文說，「楊翠和促轉會説錯了什麼嗎？」、「楊翠和促轉會説錯了什麼嗎？他們現在推動和執行的，難道不是訂在『促轉條例』這部法律中，規定得完成的法定任務嗎」？

他指出，蔣介石難道不正是白色恐怖的元凶？難道不正是「促轉條例」規定要清除的「威權象徵」？我們還要用國家的資產（公共空間、儀隊、錢幣上的肖像、被遺忘的歷史正義）膜拜這個「威權象徵」多久？

段宜康更直言，「能不能立即落實轉型正義是一回事；但總不能龜縮到跟著去潑促轉會冷水吧！否則我們和狂罵楊翠『噁心』的那路貨色，又有什麼不同？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/