下屆立委選舉提名 國民黨不考慮「現任優先」

2018-12-22 16:00

〔記者施曉光／台北報導〕因應2020立委選舉，國民黨最近要求各地方黨部下週完成正、副議長選舉完成後，開始辦理轄區內立委參選意願調查。最快明年3月各直轄市、縣市才會分別陸續辦理初選公告，儘管許多藍軍立委私下或公開要求提名「現任優先」，但黨中央方面強調，一切回歸初選機制辦理，並不考慮「現任優先」。

黨內人士指出，這次立委提名將回歸原有公職人員提名辦法規定，不會考慮「現任優先」的問題，但也不可能像今年市議員選舉提名設有鼓勵年輕人與新人參選的加權優惠。

這位人士說，多席次選舉才可能提供新人與年輕人民調加權，像立委這種單一席次選舉，一般民主先進國家國會比較重視資深制，但也不會有所謂的「現任優先」，因此一切回歸既有機制辦理，有意參選者要各憑本事，現任立委必須靠自己在立法院的表現，以及地方長期經營的成績。

國民黨組發會主委李哲華指出，已要求各地方黨部在縣市正、副議長選舉完成後，著手盤點轄內立委選區的狀況，徵詢了解有意參選者人數與大家希望的初選時間，綜合評估後將初選作業規劃匯報黨中央，組發會再約談地方黨部後才會核定，並送中央工作會議、中常會通過，然後各縣市黨部才會進行初選公告。

他表示，每個選區狀況不同，有些可能參選人數很多，有些可能沒人，所以不可能同步進行初選，由各地方黨部徵詢評估後提報中央核定。

對於外傳可能2月底就會啟動立委初選程序，李哲華說，2月時間還太早，過年誰會要做這些事情，而且4年前的立委初選也是在3月份之後才陸續辦理公告。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/