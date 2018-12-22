「藍8」擴大為「藍15」 馬英九：樂觀其成

2018-12-22 15:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣長徐耀昌透露選後國台辦已與他接觸，希望能比照本屆藍8縣市模式，促成下屆藍營15縣市訪北京，前總統馬英九今天上午到苗栗縣政府恭賀徐耀昌連任成功，對國台辦有意促成藍營15縣市訪中，表示樂觀其成。

馬英九於上午11點30半許，抵達縣府和部分局處員工握手合影後，與徐耀昌、立委徐志榮、議長陳明朝、議員李文斌及國民黨縣黨部、黃國苗黨部主委林祥川、黃舜卿等人闢室座談。

由於徐耀昌曾於2016年9月和本屆其他7個國民黨執政的縣市正副首長赴中國進行行銷農特產品、觀光與文化交流，而藍營於下屆縣市長選舉拿下15席，徐耀昌也透露國台辦已與他接觸，希望將藍8擴大為藍15縣市的兩岸交流規模。對此，馬英九表示樂觀其成。

會談中，馬英九肯定徐耀昌剛接任縣長時，縣府財政窘困，但有逐漸改善趨勢。徐志榮也藉此機會反映，曾建議修正財政收支劃分法，像苗栗上繳稅款多，分配到的卻不成比例，唯有修法才能徹底改善。

至於媒體詢問馬英九最近頻頻下鄉，是否有意參選2020年總統大選，馬英九則微笑回答：「謝謝關心！」

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