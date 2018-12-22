韓國瑜就職典禮 交管規格「超總統級」遭網狂酸

2018-12-22 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選結束，全台灣各縣市長就職典禮都將於12月25日舉行，高雄準市長韓國瑜的就職典禮未演先轟動，為了當日預計2小時的活動，高雄警方將祭出長達5天的交通管制，打破2016總統蔡英文就職時的交管時間紀錄，堪稱「超總統級」規格。

綜合媒體報導，為了韓國瑜25日預計2小時的就職典禮，高雄市警方昨（21日）晚間公告長達5天、範圍廣達6條街的交通管制；而根據「新頭殼」報導，回顧蔡英文2016年5月時的總統就職典禮，交通管制從5月19日22時至20日活動結束，不超過24小時，而韓國瑜就職典禮的交通管制時間高達5天，堪稱「超總統級」規格。

過去半個月以來，媒體不斷報導韓國瑜就職典禮時的各式內容，包括韓國瑜與其妻女的就職禮服、服裝；而選舉期間喊出「一瓶礦泉水、一碗魯肉飯」平民形象的韓國瑜，這次的典禮號稱戶外逾萬人、酒宴賓客1500人，高雄國賓飯店也將為此準備45道美味佳餚，相較於前3屆高雄市長陳菊就職典禮僅1、200人受邀觀禮的普通規格，韓國瑜的就職典禮也堪稱史上最高調。

此事被轉發到PTT後，網友狂酸「恭迎聖駕高雄王登基」、「韓帝出巡」、「黃袍加深祭典」、「昏君登基」、「賺大錢之前先灑錢」、「市長就職搞得好像總統就職一樣」、「韓導登基大典，喜韓兒要去跪拜了」、「先花個納稅金，感覺一下」、「韓總統無誤」、「還沒發大財，就先砸一波社會成本」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/