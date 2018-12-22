宜縣議長副議長選舉 陳文昌、林棋山對上張建榮、陳漢鍾

2018-12-22 15:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣下屆議長、副議長選舉，民進黨宜蘭縣議會黨團敲定，議長提名陳文昌，副議長部分，陳文昌則決定與現任副議長林棋山合作；國民黨宜蘭縣黨部則敲定提名前議長張建榮，並與在野聯名的陳漢鍾搭檔副議長迎戰；陳文昌強調，已確定「一定選不上」，目標鞏固好黨內基本盤；張建榮說，選情還有變化，會繼續努力。

宜蘭縣議會下屆版圖，國民黨從11席成長到13席、民進黨從12席減至8席，無黨籍有12席，親民黨1席。下屆議長選情，國民黨變成最大黨，對力拚連任的陳文昌造成強烈挑戰，陳文昌也於19日丟出震撼彈，提早宣布敗選，但政界人士分析，尚未退選陳文昌仍有翻轉機會。

民進黨宜蘭縣議會黨團敲定，議長提名陳文昌，昨日更決議副議長則與現任的無黨籍林棋山合作；國民黨宜蘭縣黨部也定案，議長提名張建榮，副議長則與議會在野聯盟合作，張建榮將與陳漢鍾搭檔參選。

「一定選不上！」陳文昌說，基本盤不如人，對選情仍不樂觀，現在首要目標，就是鞏固好民進黨基本盤，成為最有力的監督黨團，因為與林棋山是長期的合作夥伴，已培養出深厚的情感，才會選擇繼續搭檔。

張建榮表示，感謝在野聯盟的合作，推出陳漢鍾與他搭檔，但選情仍有很多變數，他不會懈怠，將繼續努力，拚回議長寶座。

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