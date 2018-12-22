「台南小內閣」告别感恩會 準市長黃偉哲接棒：誠惶誠恐

2018-12-22 15:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕舊人去、新人來，第2屆「台南小內閣」即將謝幕，新市長當選人黃偉哲今（22）日參加市府年終感恩茶會時，感性致詞，在前市長賴清德丶代理市長李孟諺奠定很好的市政基礎下，站在巨人的肩膀上接下重責大任，讓台南過得更好。

在第2屆市長任期屆滿前，市府今天舉辦感恩與祝福茶會，代理市長李孟諺說明過去台南8年的重要施政成果。他也感謝前市長、現行政院長賴清德的肯定及信任，交付任務，無縫接軌打造幸福宜居城市。

準市長黃偉哲到場祝福及鼓勵，24日台南小內閣總辭前的交棒意味。黃偉哲一開場幽默說，賴院長常講「呷飯皇帝大」，他原本想中午12時到，就可以吃飯了，增添會場輕鬆氣氛少離愁！

黃偉哲還以「感恩市府團隊，讚嘆市府團隊」，現在市府團隊做得這麼好，接下第1名超優的團隊，一定要站在前任者的肩膀上，才能看得更高，他抱持誠惶誠恐丶戒慎恐懼心情，一定全力以赴，帶給市民好的生活，「沒有最好，只有更好」，市政如逆水行舟，不進則退，新團隊要向舊團隊學習，找到未來施政新的契機和種子。

感恩茶會除了播放台南8年來施政成果短片，還有台南美食小吃，彈珠台丶碗粿擔、肉粽擔，一場古早味品嘗，别出心裁；前民政局長陳宗彥（現內政部次長）、前衛生局長林聖哲（現郭綜合醫院副院長）丶前秘書處長王永順也「回娘家」共聚一堂敍舊。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/