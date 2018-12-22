卸任縣長後最想做的事 黃健庭：吃遍台東美食

2018-12-22 14:43

［記者黃明堂／台東報導］黃健庭即將卸下9年台東縣長職務，今天表示，卸任後將與妻子吃遍台東的美食，也要擔任台東的志工。

黃健庭今天舉辦感恩惜別茶會時表示，9年來台東從貧乏走向豐盛，從欠缺就業機會到連續獲得招商第一名成績、創造3.4％的全台失業率最低；從樣樣評比墊底到屬一屬二的幸福城市，前幾天的全國22縣市幸福指數大調查，台東縣從去年的12名，一下子進步10名，獲得第二名，縣市長首長施政滿意度也僅輸連江縣。

他說，台東在這幾年的努力，一年比一年的進步，一些創新的縣政工作也引起不少縣市前來觀摩，或是邀請台東府府局處長演講，例如卑南溪水覆蓋改善揚塵、ttpush金幣推出等。台東現已邁向「國際幸福城市」，希望大家繼續加油。

黃健庭說，這些年他把台東經濟帶上來，很多年輕人開了特色的店，台東開了很多新的餐廳，以前忙到沒時間，卸任後，會有很多時間跟妻子今天逛這家，明天逛那家，民眾應該會常常「捕捉到野生縣長」。

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