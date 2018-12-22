準縣長饒慶鈴熱衷元宵遶境 黃健庭打臉：往縣府攬就錯了！

2018-12-22 14:11

［記者黃明堂／台東報導］準台東縣長饒慶鈴宣示要以縣府角度重新重視元宵遶境，獲得不少讚聲；將卸任縣長的黃健庭今天提醒饒：「將遶境往縣府攬就錯了！」饒則強調會朝減少噪音與污染的祈福方向，把活動辦得更好。

每年台東市元宵節都會舉辦兩天的神明祈福遶境，傳承約70年，近30多年都由天后宮主辦，但因陣頭脫序頻傳，天后去年及今年都拒絕主辦，縣府近2年對遶境也都冷處理，熱鬧程度大減，引發愛好民俗者的不滿。

饒慶鈴競選縣長時就承諾重現遶境民俗，當選後第一件事也是與連任台東市長的張國洲共商遶境，同促天后宮明年恢復主辦，應允給予經費及相關支援。

饒慶鈴有心恢復驅邪祈福的傳統遶境，獲得相當多民眾按讚。不過，黃健庭今天與媒體茶敘時，針對遶境議題發表看法，並說要看饒慶鈴如何處理這個棘手問題。

黃健庭說，元宵遶境自始以來就是民間自主活動，根本不是縣政府辦的，只有一年因民間不要辦，縣府應議會要求才辦，結果被罵，還叫縣府不要辦。

黃健庭說，自己完全沒有反對元宵，但要求優質，要質感，不要有狀況，更要顧慮被鞭炮噪音干擾到受不了的民眾，不能對民眾說：「一年只有兩天，要忍耐」。以前家家戶戶會設香案迎接遶境，現在只是家家戶戶拉下鐵門，甚至到外縣市避風頭。

黃健庭說，縣府責任就是確保平安順利及管制噪音，如果饒慶鈴一副要把遶境往身上攬的樣子，那就錯了！

針對遶境產生的噪音、空氣污染、迷信、學生請假、影響上課、人心浮動、甚至街頭鬥毆等負面觀感，饒慶鈴認為都能解決，否則，鹽水蜂炮、東港燒王船、印度色彩節燒女妖、甚至世界各地每年元旦放煙火都應該取消。一年兩天的活動，要讓大家開心。

饒慶鈴認為，偶發的鬥毆並非常態，不應該被放大檢視，而且可以透過行前教育以及同儕間的相互提醒，包括維安部署也可避免發生。

饒慶鈴也強調，自己也不喜歡放鞭炮造成的噪音和污染，未來一定會繼續支持台東的遶境祈福傳統，邀請不同的宗教信仰，漸漸朝減少噪音與污染、加強以「祈福」為主題的方向，把活動辦得更好。

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