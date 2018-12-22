王金平表明「不續留立院」 吳敦義這樣回…

2018-12-22 14:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕前總統馬英九出新書後，2020年總統大選國民黨人選成時事焦點，對於前立法院長王金平表明「不續留立院」，國民黨主席吳敦義今在彰化感恩茶會被媒體問及對此言論有何看法，吳敦義回應說，「我沒有評論，也不能有看法。」

國民黨沈浸在大選狂勝的選舉氛圍，今在彰化縣黨部舉行感恩茶會，黨員參加踴躍，吳敦義在進入會場前接受媒體訪問，表達其對於2020年總統人選看法，強調時間還早，時機到了會用公平方法處理。

吳敦義說，目前他的工作是黨主席的身分，第一步要確認的是過去國民黨推派總統人選的方式，有全民調，也有7成民調搭3成黨員投票，也有黨代表大會決定或全體黨員決定，要採行何種方式，等執政黨宣布立委和總統選舉，分開選或一起選後再決定模式。

吳敦義表示，不論有何種方式，前提就是公平、公開推舉出有品德、操守、能力、政績，對國家人民非常忠誠的國民黨員，「我們會推出一個最適當、最有機會勝選的候選人」。

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