學者：中國憂2020藍營無論誰出征 互信不超過馬時代

2018-12-22 14:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕政大東亞所今舉辦第14屆「兩岸和平研究學術研討會」，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在會中表示，中國方面認為2020大選，民進黨方面將由蔡英文總統出線，爭取連任；至於國民黨不管誰出線，中方認為未來國民黨新領導者，互信程度不會超過馬政府時代，這個變數讓中國非常擔心。

昨天剛從中國返台的趙春山說，在九合一大選後，中國方面認為2020總統大選，民進黨將由蔡英文出線，爭取連任，但大選只剩短短不到一年，經濟牌很難打，統獨、意識形態、中國政策勢必成為蔡英文拿來做選舉的主導因素。中國擔心，民進黨未來要穩固基本盤，很可能更加靠向美國。

趙春山表示，國民黨儘管九合一看起來獲勝，但中國學者都認為民進黨失敗，不意謂是國民黨勝利。不管如何，國民黨誰會出線，中國認為未來國民黨新領導者不是當年馬政府，互信程度不會超過馬政府時代，這個變數，讓中國非常擔心。

美國國會參、眾兩院本月前後表決通過「亞洲再保證倡議法案（ARIA）」，趙春山分析，ARIA法案、台灣關係法、台灣旅行法，這3個法案很重要，「美國已把台灣視為是印太戰略的一環，不是一張牌」，未來總統選舉會看到台灣內部是藍綠角力，還有看不見的美中角力。

台北論壇董事長蘇起表示，中國領導人習近平在日前改革開放40年，強調要 「牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，換句話說，習近平是警告「美國不要打台灣牌，台灣不要打美國牌，中國才是真正打牌的人」，而明年是關鍵的一年，也是兩岸關係緊繃的一年，對於台灣的大選，美國與中國介入會更深。

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