防堵非洲豬瘟 蔡總統：輔導沒廚餘蒸煮設備豬場轉型

2018-12-22 13:14

［記者黃淑莉／雲林報導］中國非洲豬瘟疫情嚴重，防堵非洲豬瘟中央、地方加強各項防疫工作，總統蔡英文今天在農委會、環保署官員陪同到雲林視察廚餘蒸煮設備並與豬農座談，隨後在雲林縣長李進勇陪同到虎尾德興市場吃魯肉飯挺台灣豬農。

蔡英文指出，防疫工作現進入總動員狀態，除看廚餘蒸煮設備也跟養豬農座談交換意見，現重點工作做更好防範讓非洲豬瘟阻絕在境外，廚餘是非洲豬瘟感染最大風險，落實廚餘90度C蒸煮一小時，確實消滅病毒後安全餵豬很重要。

豬農代表林明彥指出，政府已採取嚴密的防堵措施，但廚餘養豬是最大且致命的防疫漏洞，且國內有許多小型養豬戶根本沒有合格蒸煮設備，歐美各國都已禁用廚餘養豬，希望儘速輔導全面禁止廚餘養豬，在沒有禁止前，對小型沒有使用標準蒸煮設備的飼養場由政府輔導改用飼料或輔導離牧，降低疫病感染風險。

蔡總統說，對於豬農的擔憂已要求農委會在最短時間內，拿出動方案及辦法，讓沒有合格設備或不符合標準的廚餘養豬戶，在政府協助下改用飼料。

農委會代理主委陳吉仲表示，全國廚餘養豬戶有2045場，經過稽查至少有67場沒蒸煮設備，明天將開始輔導，下週提出協助辦法。

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