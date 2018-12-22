龍崎掩埋場水保重發照挨轟 台南代理市長說明原因...

2018-12-22 13:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於龍崎掩埋場開發案爭議，台南市代理市長李孟諺在卸任前核蓋章重新換發歐欣水保施工許可證，引發環保團體強烈抨擊，罵聲一片，也有人為他抱屈是當「墊背」，文官難抵政治的殘酷！

對此，李孟諺今（22）日在市府感恩告别會前受訪說明，強調該案業者提行政訴訟勝訴，市府必須依法妥適處理，而且這是水土保持施工許可，關鍵仍是要回歸於中央權責單位是否核准設置許可。

台南市府表示，原於106年12月21日僅核發防災所需之水土保持施工許可證，歐欣公司於106年12月22日申報復工，後續因地方及環團抗議，市府於107年1月24日令其停工。

歐欣公司因不服市府僅核發部份水土保持施工許可證，於107年9月25日向市府上級機關行政院農委會提起訴願，行政院農委會於107年12月3日作出訴願決定，市府敗訴，行政處分應撤銷，並另作適法之處分。

市府表示，行政院環保署、經濟部工業局及監察院等單位也陸續來函要求市府依法妥處，而該案開發許可必須經由經濟部核准，市府無權同意。

市府表示，市府權管責任是依水土保持法要求水土保持義務人歐欣公司做好水土保持處理及維護工作，所以依據水土保持法相關法令，重新換發水土保持施工許可證；施工期限亦依據經濟部工業局核准最新展延開發期限至108年3月10日。

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