桃市議會無盟公布黨團成員 國民黨瞬間不過半

2018-12-22 12:33

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會無黨聯盟黨團今天公布第二屆市議會黨團幹部名單，並宣布支持國民黨邱奕勝、李曉鐘連任正、副議長；其中李家興擔任總召、執行長劉勝全、幹事長莊玉輝、發言人謝美音，黨團成員包含張運炳、劉熒隆、劉曾玉春、歐炳辰、王仙蓮，值得一提的是國民黨李家興此次以無黨籍報備參選、另王仙蓮為國民黨提名當選，兩人加入無盟，也讓國民黨過半優勢瞬間打破。

據悉，第二屆市議員選舉應選63席，國民黨候選人當選32席，剛好過半，另李家興雖未獲提名，但獲國民黨報備以無黨籍參選，因此國民黨自始自終都認為囊刮33席，如今李家興、王仙蓮確認加入無盟運作，國民黨只剩31席，過半優勢瞬間被打破，未來議會又是三黨不過半局勢。

無盟今天在議會大禮堂召開記者會，由李家興宣布黨團成員，隨後由謝美音代表無盟宣布支持邱奕勝、李曉鐘擔任正、副議長；謝美音說，過去4年來，桃園市議會可以說是全國議會的模範生，4年中，邱、李配默契良好，無盟長期以來秉持理性問政理念，決議支持邱、李配，希望他們兩人以優質的領導繼續帶領大家打造更好的桃園市。

邱奕勝、李曉鐘搭檔正、副議長選舉也獲國民黨提名，除了國民黨、無盟支持外，民進黨團目前沒有規劃正、副議長，選舉是應該是票投自己，邱奕勝、李曉鐘搭檔正、副議長應該是篤定當選。

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