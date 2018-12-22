卸任後成立競選辦公室？朱立倫：當市民第1天再說明

2018-12-22 11:42

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市長朱立倫即將在25日卸任，由於朱是2020總統大位的高呼聲人選之一，其動向備受關注，今有媒體追問朱立倫交接典禮當天是否會成立競選辦公室，朱立倫笑答，成為市民的第1天會再跟大家說明。

朱立倫今出席泰山中保及永和錸工場公共托老中心聯合開幕典禮，他表示，新北市推動的托老中心，結合銀髮聚樂部跟日間照顧，且由不老志工來照顧老人，讓長輩們快樂地在這邊度過銀髮時光，今天完成第40家，結合公共托育中心的60家，正好完成100家，這是100分的政策，希望將來能夠做更多、更好。

有媒體追問朱在任內完成40家托老中心，是否會希望將這項政策拓展到全國？朱說「絕對有這樣的想法。」不管公共托育、托老，希望新北市的好政策，都能在全台灣實現，畢竟大家都會變老，也需要照顧孩子，無論在新北或中南部，在台灣各個角落都一樣。

由於25日就要卸下新北市長一職，有媒體問朱卸任當天是否就會成立競選辦公室？朱立倫說，成為市民的第1天會再跟大家報告、說明。

至於前行政院長張善政日前透露有意參選總統，朱立倫說，不管任何的前輩、長輩他都沒辦法批評，他都很尊重，他認為最重要的是大家能夠給台灣一個願景，讓所有的台灣的人民做出最好的選擇。

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