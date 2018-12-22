蘇啟誠案陷羅生門 藍委：政院應組專案小組調查

2018-12-22 11:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕前駐日大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠之死，近日再度引發討論，國民黨立法院黨團今對此提出兩點訴求，其一是要求行政院應立即組成專案小組，一個月內完成調查並公布真相；其次是應根據調查結果追究相關官員的政治與法律責任。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗表示，他首先要代表國民黨團，為蘇啟誠前處長之死表達遺憾之意，但同時也很遺憾外交部與駐日代表謝長廷將此事歸責於假新聞，顯然與家屬所說，蘇是因相關官員卸責才「以死明志」有所不同。

曾銘宗強調，此事關係到一個外交官的清譽，至為重要，但案發至今超過三個月，外交部卻沒有積極處理，讓蘇啟誠死得不明不白，進而影響外交官的工作士氣，國民黨團除給予嚴厲譴責，也要求行政院應組成專案小組，在一個月完成調查並公布真相，同時追究相關官員的責任。

國民黨立委呂玉玲表示，昨天謝長廷引用NHK在9月份的新聞來回應此事，指蘇啟誠是因為不堪外界壓力才輕生，這與家屬所說「蘇不願意受到羞辱」、「以死明志」等說法完全不一樣，而且這個新聞現在在NHK網站已經搜尋不到，相關連結也已經失效。

呂玉玲說，案發時外交部很明確地告訴她：「負責聯絡的人就是台灣日本關係協會秘書長張淑玲！」但現在外交部卻又一再否認，又不把事情陳列清楚，要求外交部在蘇啟誠百日之際，應該把相關人士都召回調查，否則立法院不排除成立調閱小組，還給蘇一個公道。

國民黨立委李彥秀則將砲口對準謝長廷，痛批謝戀棧職位，截至昨晚的聲明都還在維護自己，把責任都推給假新聞，家屬就是無法接受，才會在蘇百日之際站出來發聲，希望能夠釐清真相。

李彥秀也質疑，民進黨近來積極推動法案在處理假新聞，但對本案的混亂訊息卻沒有打算調查清楚，只想趕快找個事務官扛責任，而外交部更是完全管不動在民進黨內位高權重的謝長廷，呼籲謝長廷應為此事下台負責。

李彥秀強調，立法院外交委員會下週還有一天的預算質詢，駐外單位的預算也還沒審完，謝長廷從日本飛回來只需要三個半小時左右，呼籲他若覺得外界對他的批評有不公之處，就回來把事情完整交代清楚。

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