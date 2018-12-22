張博雅：各部會被彈劾人數國防部居冠 衛福部糾正案最多

2018-12-22 10:42

〔記者李欣芳／台北報導〕監委今天上午由監察院長張博雅帶隊，到行政院進行年度巡察，張博雅致詞表示，監察院今年所通過的彈劾案截至昨天為止，共通過17件彈劾案，人數35人，單一機關被彈劾人數來排序，以國防部及其所屬機關人數最多，有9位，其他依序是法務部及所屬機關2位，內政部及所屬機關、教育部及所屬機關、交通部及所屬機關各1位。

至於糾正案，張博雅說，監院到昨天為止總計通過糾正案100案，共有154個案次，就案次而言，行政院及所屬機關總計糾正98案次，各縣市及其所屬機關56案次，在中央部會的糾正案，其中以衛福部及所屬機關15案次最多，其次是內政部及所屬機關14案次，教育部及所屬機關12案次、國防部及法務部的所屬機關各為11案次。

張博雅說，希望各機關首長加強向所屬人員說明、宣導，避免讓民眾對公務員有不專心於公務或紀律鬆散的不良觀感，而嚴正損害政府的信譽。她也籲請行政院正視監察院通過的糾正案，積極檢討改善，至於沒被糾正機關，則引以為鑑。

行政院長賴清德則率行政院各部會首長包括國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮等各部會首長列席，接受監委的詢問。

賴清德說，他首先代表行政院歡迎監委到訪巡察，針對監委今天所提要求，行政院會竭盡所能要求各部會提供各項報告，讓監委行使其憲法義務。

張博雅表示，監察權是政府施政的外控機制，監察院107年所提調查報告當中，像花蓮檢察官假藉權勢率員警進入幼稚園質問幼童造成輿論的波動，高雄龍發堂使用鐵鍊禁固精障病患等，這些大案監院都會進行調查。監院所提調查報告，也常為外界檢視行政機關施政的重要參考。

張博雅說，期望行政院與監察院在五權憲法體制之下，分別就不同權責領域，共同努力為國家廉能與人權保障，奉獻心力，以符合人民期盼。

此外，張博雅並表示，行政機關雖依法行政，但仍引發民怨，107年監院調查報告建議要求中央機關修正的法規有61項，其中9項完成修正，52項還在檢討研議或送立院審議當中，請政院督促各機關修法，讓法規符合時代及人民的需求。

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