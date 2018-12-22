「當總統要80分」 柯P：中國考卷滿分只有70分

2018-12-22 10:15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前於雙城論壇重提兩岸一家親，還主張九二共識、兩岸一家親已遭標籤化，應該要提出「新名詞」後，引發柯有意主導兩岸話語權、參選2020聯想。但柯文哲語帶玄機稱，「當市長考60分就及格了，當總統要考到80分，可是目前中國方面出的考卷，滿分只有70分。」

柯文哲指出，日前落幕的雙城論壇處理得四平八穩，沒什麼差錯，比較重要的是，雙方有互信基礎，大家就按表操課，從頭到尾都很平順。

至於柯文哲原稱張九二共識、兩岸一家親遭到「汙名化」，後來修正為「標籤化」的說法。柯文哲說明，標籤化是比較中性的名詞，他覺得兩岸一家親、九二共識這兩個名詞在台灣，一講到不爽的人就一大堆，這個他也跟中國講過，「想想看，有沒有辦法去協商一個大家都可以接受的名詞，這個當然一下他（指中國方）也想不出來，他就說不要緊，那就這次就照舊的」、「還有人說九二共識是一邊一國，奇怪，這是從哪裡來的？」

另就上海國際問題研究院副院長嚴安林稱「柯文哲目前還僅限於地方縣市層次，未來若要挑戰2020年大位，必須要說得更多」的說法。柯文哲回應，「唉唷，當市長考60分就及格了，當總統要考80分，可是目前中國方面出的考卷，滿分只有70分，老實講，他也覺得這是很大的問題。」

柯文哲接著說，意思就是說，這種事情還是那句話，以對話代替對抗，有時候大家聊一聊，總是會想出大家都可以接受的方法。

媒體追問，在滿分指有70分的考券中，自認可以拿幾分？柯文哲稱，不知道，但坦白講，他們（指中國）對市長的標準很低，不要去踩紅線這樣就好了。

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