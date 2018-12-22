美媒稱中國終極目標「拔蔡」 BBC關注柯文哲動向

2018-12-22 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前，美國《華盛頓郵報》評論文章稱，中國成功干預上月的台灣地方選舉，目的是希望2020年換一個「比較好控制」的領導人，許多台灣媒體猜測中國是否想「以柯換蔡」，雖然柯文哲面對媒體詢問感到不解，但有外媒報導，在中國拒絕和蔡政府對話的同時，柯文哲卻成功舉辦雙城論壇，的確是不爭的事實。

《BBC中文網》21日報導，《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）18日發表的文章稱，中國干預台灣地方選舉，其總體目標就是要換掉蔡英文，使一個「比較好控制」的台灣領導人上台，這也是中國強化對台灣控制力，弱化台灣國際關係工作的一部分。

報導指出，許多台灣媒體猜測，這篇文章有可能是暗指中國想要「以柯換蔡」。台北市長柯文哲19日面對媒體追問，對此感到非常驚訝，他沒有正面回答，還反問媒體「《華盛頓郵報》怎麼會這樣寫？」

報導稱，不管中國干預台灣選舉的目的是想要「以誰換誰」，被點名的人就怕被「抹紅」，恨不得能撇清關係「洗得越白越好」。但是，中國拒絕和蔡政府對話的同時，柯文哲卻能突破兩岸冰封局面，成功主辦雙城論壇，的確是一個不爭的事實。

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