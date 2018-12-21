曾在金門當兵 賴清德以參加金門大橋興建過程為榮

2018-12-21 23:15

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長賴清德今天視察金門大橋工程時指出，金門大橋對台灣工程及風力發電產業具重大意義，期盼金門大橋如期如質完工，不僅串聯大、小金門的醫療、水電，給小金門鄉親一條更安全的道路，讓整體經濟效益得到更大發揮。

連結大、小金門的金門大橋，全線長約5.4公里，跨海橋梁段約4.77公里，目前施工進度31.89％，距預定進度32.18％不遠；賴清德表示，此行就是要給全體工作同仁打氣、加油。

賴揆指出，金門大橋的工程難度高，不僅要配合金門強勁的東北季風、潮汐變化及變化多端的海流，還要克服鑽掘堅硬花崗岩的困難；走到現場展示的花崗石岩盤樣石前，蹲下審視因施工而嚴重磨損的蘑菇頭鑽掘機具。

他說，金門大橋是台灣首次使用直徑2.5公尺的基樁，在台灣是很有難度的公共工程，在氣象、海象都很艱鉅的條件下，還要打到23公尺深的花崗石地盤，不僅在台灣少見，在國際也少見；未來金門大橋完工後，台灣公共工程建設的專業度，將更向上提升。

賴揆指出，金門大橋如果興建成功，相信國內業界對於已完成可行性評估的連江縣南北竿大橋，也會增加不少信心。

他說，未來再生能源會以等比級數的速度進步，已經有一些專家學者大膽預測，未來全球主要電力來源會逐步往再生能源發展；台灣再生能源剛起步，特別是風力發電，離岸風電的發電機組約有100公尺長度與高度，並且延伸至深水區，這需要技術。

賴揆說，現在投標商為外國團隊，政府仍希望工程本土化、產業本土化，金門大橋的建置可使廠商及國人更有信心，說明我國具備推動風力發電的能力。

賴揆說，行政院期待風力發電的發展不僅滿足台灣電力需求，也希望風力發電產業組成「國家隊」推動至國外。金門大橋是風力發電產業未來發展的試金石，意義重大，也是此行選擇視察此地的原因。

曾在金門服役的賴清德說，雖然在過去爭取興建金門大橋時沒有參與，但有機會在大橋興建的過程參與，對於曾在金門當兵的人，感到很高興和光榮。

交通部表示，明年將持續完成深槽區基礎、墩柱、上構等進度，期望達成2021年1月2日完工的目標。

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