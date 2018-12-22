為了黃昭順！羅淑蕾、郭新政連日臉書隔空互嗆

2018-12-22 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委羅淑蕾20日在臉書開直播，反駁郭新政在「誰摔死了李新」影片中的諸多指控，批評她「鬼扯」，在得知郭新政要將矛頭轉向黃昭順後，羅淑蕾21日再度於臉書替黃護航。

郭新政21日上午9點53分，在「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁預告，晚間將開設直播要求黃昭順出面回應；羅淑蕾得知此事後，搶先在下午3點9分於臉書上護航黃昭順，提到台北地方法院11月間已針對郭新政的疑慮發新聞稿澄清，「不知道郭小姐今天晚上直播又要鬼扯甚麼？」。

台北地院11月6日針對「誰摔死了李新」影片表示，郭新政在片中提到法院將其財產超額查封，此事在郭提出抗告後，法院命她繳納「鑑價費用」，以查明是否真的有超額查封，但郭新政並未繳交，而是找來第三者做出求償擔保，法院就予以撤銷查封處分，且本案並無立委關說。

郭新政21日在直播影片中認為，國家機器出面替黃昭順背書「說她沒有關說，這是非常奇怪的邏輯」，她憤怒且哽咽地說：「我真的想問黃昭順，為什麼你跟法務部的關係有如此的密切？」，郭新政對此發動民意連署，要用「民意海嘯」請動黃昭順出面對此案說明。

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郭新政臉書傳送門

羅淑蕾臉書傳送門

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