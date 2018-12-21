小英2020已吃定心丸？他透露柯文哲大弱點

2018-12-21 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉雖然才剛落幕，但外界已經關注起2020總統大選，台北市長柯文哲更是熱門人選。不過媒體人黃創夏認為，柯文哲的陸軍太弱，因此未必能擊敗總統蔡英文。

黃創夏今天在臉書以「因為陳思宇，小英不再怕柯P！」為題發文，認為蔡英文有最大機率會代表民進黨參選2020，而她最大的對手只有柯文哲，但最近的情勢發展預示柯P未必天下無敵。這次台北市立委補選，柯家軍陳思宇爭議一樁接一樁，黃創夏認為這凸顯柯文哲終究只是「孤家寡人」、「連廖化都沒有！」

黃創夏認為，這次柯文哲碰到「史上最弱國民黨台北市長參選人」丁守中，結果僅小勝3000多票，而且陳思宇竟可以當先鋒。他認為柯文哲的「陸軍」素質只有「陳思宇」程度的窘態，因此蔡英文可以吃定心丸，因為她根本可以不必再害怕柯P的挑戰。

黃創夏也說，民進黨政客多數不敢帶槍投靠，如果最後靠上來的都是「陳思宇」們？中間選票恐怕缺乏投票動力，柯文哲也未必真的能擊敗蔡英文！

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