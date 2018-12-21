參選民進黨主席 卓榮泰：執政黨要促進勞資雙方正向循環

2018-12-21 20:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席參選人卓榮泰今晚發文表示，促進世代對話是黨主席的責任，接下來是一題困難的問題，拚經濟的果實如何讓人民有感。他認為，黨要扮演提醒與溝通的角色，提醒政府兼顧「創造」與「分配」，讓業主跟勞工不會成為互相搶錢的仇人，而是一起賺錢的夥伴。

卓榮泰表示，面對人民，民進黨要如何扭轉「資進黨」的印象，又要給人民「拚經濟」的感覺，這看起來是個選擇的兩難，但絕非如此。

卓榮泰說，大家經常看見媒體上，勞工指責慣老闆的壓榨，而老闆們抱怨員工的計較，這都不是正向的互動跟循環，當我們經常接受這樣的觀點跟資訊，就很難促進勞資關係，沒有互信、就沒有合作，沒有合作、就很難有感受。一個執政黨能做的，就是促進勞資雙方的正向、有機的循環。

卓榮泰指出，就像行政院長賴清德針對企業投資障礙「五缺」進行處理，因此獲得六大工商團體強烈建議留任的肯定。打開經濟的活水，已經跨出第一步，這一點也反映在數據上。但只有這樣，顯然不夠。

卓榮泰說，政府努力為企業打開投資的大門，企業有競爭機會賺錢，也要同步給予勞工好處。黨要扮演提醒與溝通的角色，提醒政府兼顧「創造」與「分配」，讓業主跟勞工不會成為互相搶錢的仇人，而是一起賺錢的夥伴。

卓榮泰說，好員工是公司的資產，員工有收穫就會更努力，工作有效率，企業才會有收益，這是下一個時代的企業家，都應該抱持的信念。照顧員工也不只反映在薪資上，也該從休息時間、進修、升遷、職災保障等方面，給予有彈性的規劃，來因應不同產業的需求。

游盈隆：黨主席面對黨籍總統 不可當YES MAN

民進黨主席參選人游盈隆今天則發文表示，這次黨主席補選的最重要目的是必須選出一位能力挽狂瀾的黨主席，「他必須能言、直言、敢言，在面對黨籍總統時，能腰桿挺直，據理力爭，捍衛黨的基本主張與核心價值，絕對不可以唯唯諾諾，絕對不可以當YES MAN。」

游盈隆也暗諷，「新的黨主席絕對不能只會溝通協調，因為這樣是自我矮化，把黨主席做小了，把黨主席降級成為黨秘書長。」只一味強調黨主席要溝通協調，忘了黨主席有更大、更重要的角色與功能，很可能將黨主席淪為黨內各大派系山頭大哥的小弟，仰人鼻息，一起和稀泥，如果這樣，又如何救亡圖存、力挽狂瀾呢？

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