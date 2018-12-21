韓國瑜想蓋賽馬場 農委會打臉：違法！

2018-12-21 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜在正式上任前又拋出奇想，聲稱打算將中油高雄煉油廠規劃成賽馬場，遭到不少人批評，被動保人士指責殘忍。農委會動保科也跳出來說，依據現行法規，賽馬場在台灣也確實有違法情節。

綜合媒體報導，韓國瑜昨天（20日）透露蓋賽馬場的想法，引發熱議，也讓當地居民反彈，擔心構想若成真，當地賭博風氣一盛行，會敗壞風俗，動保人士也紛紛批評殘忍。據《蘋果》報導，農委會動保科表示，依據動保法第10條指出，禁止一切利用動物去從事任何直接、間接的博弈行為，違者可開罰新台幣5萬元以上，25萬元以下。

動保科說，台灣大部分的政府單位以及團體都很清楚了解，利用動物進行博弈是被禁止的，起初動保法剛推行時還有類似違法行為，隨著抓違法的力道加重，現在台灣已經很少發生類似的情節了。動保科也指出，這樣的構想由公部門提出，實在非常少見，而且高雄市政府內農業局也有動保處，相信韓市長若真有心要規劃，內部一定會有所討論。

準高雄市政府新聞局長王淺秋今天也出來回應說，賽馬場只是在創意發想的階段，並不是定案。她說，高雄市政府在思考如何最能創造稅收，又能站在加值工業鏈、產業上發揮最大效益，「賽馬場只是其中一個評估考量」。她說，高雄市觀光局會派員到香港考察，之後再進行討論，一切都要等韓國瑜就職後，才能具體做出評估。

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