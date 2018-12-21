批謝長廷「逼死蘇啟誠」遭嗆告 羅智強：歡迎！

2018-12-21 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠逝世即將屆滿百日，其遺孀昨接受媒體專訪、發表聲明，表示蘇啟誠主要是因「覺得遭到羞辱」，才決定以死明志，因此外界又將矛頭重新指回駐日代表謝長廷，準北市議員羅智強就批謝長廷是「逼死蘇啟誠」的元兇。對此，謝長廷今下午表示將對羅智強提告，而羅智強稍早也回應，「謝長廷要告我，歡迎！」。

謝長廷稍早在臉書發文，詳列7個重點，並出示事件發生期間的媒體報導與蘇啟誠傳訊給友人王輝生的訊息內容，強調蘇「對假新聞的攻擊痛苦不堪，應該是事實」。他也強調，台北市議員當選人羅智強指「真正逼死蘇啟誠的，就是民進黨政府、謝長廷」言論，將對此提出控告。

對此，羅智強在臉書開門見山表示，歡迎謝長廷去告他，要讓謝長廷可以告得清楚一點；也讓社會再次公評，他説的是不是合理評論，有沒有道理？

羅智強提到，「蘇啟誠往生後，我就接到許多訊息，希望我代他申冤，他是被逼承擔過多不當壓力才會走上絕路」，而在關西機場接人風波發生後，「外界一責，日本天災，台灣人民受困，他卻忙於國內政爭，不聞不問；二責，中國駐外單位有派車接人，謝長廷卻只會推諉」。

他認為，一群「會掉淚的鱷魚」，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。能令人不怒？

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