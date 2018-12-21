家屬稱蘇啟誠「以死明志」台日協秘書長：未打電話給蘇

2018-12-21 19:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠逝世即將屆滿百日，遺孀昨天主動接受媒體專訪、發出聲明強調，蘇啟誠並非因為假新聞壓力自殺，而是因完成上級交代的檢討報告書後，「不想受到羞辱」，選擇以死明志。另有媒體報導指稱，蘇啟誠是因接到一通20幾分鐘的外交部電話，告知關西機場事件懲處內容，無法接受才選擇自縊。外交部主管日本事務的一級主管、台灣日本關係協會秘書長張淑玲今天出面否認媒體所有指控，強調自己「沒有打過這通電話」；至於是否有部內其他同仁就此事與蘇處長聯繫，張淑玲說，自己沒有掌握這方面的訊息。

日本關西機場因燕子颱風淹水關閉，意外衍生假消息事件，而後更發生駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。家屬昨日出面發聲明指，蘇輕生是因「不想受到羞辱」，今更有媒體報導直指，蘇輕生主因是一位外交部涉日一級主管打電話給蘇啟誠，告知關西機場事件的相關懲處，大罵蘇的做法害死大家。部分媒體並點名打電話的涉日一級主管為台灣日本關係協會秘書長張淑玲。

對此張淑玲今出面澄清表示，事件發生的幾天，自己因為公務不在台北，未與蘇啟誠有任何直接聯繫，部長也未授權她與處長聯繫，部分媒體涉及個人的評論，與事實不符，對她與家人都造成傷害。

張淑玲並說，在釐清事實之前，外交部不可能討論調職或懲處，因此所有懲處程序都沒有啟動，也不可能發生懲處之前告知當事人懲處內容的情況。

針對是否有部內其他同仁就此事與蘇處長聯繫，張淑玲說，自己沒有掌握這方面的訊息，被問及是否可能是駐日代表處或謝大使與蘇處長聯繫？張淑玲說，不便替駐日代表處回答。

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