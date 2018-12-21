無黨籍議員回歸、投奔藍營 竹縣議會國民黨仍獨大

2018-12-21 20:27

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會下屆的政黨生態，表面上國民黨36席雖只拿下19席，又有多個新興政黨突圍成功進入議事堂，加上原有的民進、民國以及無黨籍議員，儼然多黨政治已然成形。但事實上，靠著爭取連任的國民黨籍議長張鎮榮個人聲望，搭配副議長陳見賢的運籌帷幄等，已讓多名無黨籍新科議員「回歸」或準備投奔藍營，篤定掌握28席的支持，以致下屆議會龍頭張鎮榮搭檔議會新生王炳漢領軍幾乎已成定局。

原本從選舉結果看，下屆新竹縣議會36席的政黨分布，國民黨19、民進黨2、民國黨2、勞動黨2、時代力量和綠黨各1席，無黨籍有9席，顯得國民黨勢力稍有消退。

但是張鎮榮說，實際上用無黨籍參選的當選人裡面有很多本來就是國民黨的身分，像是連任成功的陳栢維、彭余美玲、新當選的張益生、鄭昱芸。全縣最年輕的議員當選人林禹佑，因為父親林保光本來就是國民黨的議員，所以當選後不排除加入國民黨。所以目前新竹縣議會下屆的國民黨籍議員可望成長到24席。

剩下的幾名無黨籍新科議員中，有人已答應將轉投藍營，準備申請加入。有人雖表明不會正式加入，但也會參與國民黨在新竹縣議會的黨團運作。所以國民黨篤定將獲得28席議員支持。

陳見賢說，下屆新竹縣議會議長、副議長，該黨已經提名由張鎮榮搭檔新科議員王炳漢出任，展現「老幹新枝」的互補合作優勢。

張鎮榮強調，儘管國民黨在議會擁有前述的絕對優勢，但他從還沒投入政治工作前，就致力台灣的民主運動。在有線電視開放前的「社區共同天線」時代，辦過類似民主之聲的地下社區電視台，所以他絕對尊重政黨政治的民主運作，不會因此扼殺小黨、新興政黨在議會內的聲音。

不過他堅持的是台灣的前途發展，不論是中央或是地方政府的政策或是作為，只要有妨害鄉親、台灣社會前途，他一定會挾民意的基礎，力爭反對到底。

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