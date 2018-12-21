質疑謝長廷捏造遺書內容 她嗆：回國公開說明

2018-12-21 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠今年9月在關西機場關閉事件後自殺，引起社會熱議。外界普遍認為，蘇啟誠是因為網路謠言所背負的壓力過大才尋短，駐日代表謝長廷日前也在臉書上譴責在PTT造謠的大學生。但蘇啟誠遺孀昨天跳出來指稱，丈夫的遺書只有家屬看過，內容並沒有提到假消息3字。對此，國民黨台北市議員當選人游淑慧在臉書上公開質疑，謝長廷捏造部屬的遺書，有卸責之嫌。

綜合媒體報導，外界普遍認為，蘇啟誠之死是因為假消息間接所致，事後也傳出外交部因為不實消息發布懲處通知給蘇啟誠，謝長廷於本月15日及18日的臉書發文斥責造謠者，指出蘇啟誠在遺書上寫下他因為不實消息引起的各界批評感到痛苦，遺憾蘇前處長受到莫大壓力，最後選擇尋短。但蘇啟誠遺孀昨天（20日）接受媒體專訪時指稱，「遺書內容」只有家屬看過，裡頭沒有提到假消息，是因為可能被調回台灣「不堪受辱」，才選擇以死明志。

對此，不少藍營立委跳出來抨擊，其中，台北市新科議員游淑慧今天就在臉書發文說，蘇啟誠家屬都跳出來說遺書只有家屬看過，謝長廷先前卻能在臉書上引述遺書內容，質疑謝長廷造假，企圖將施政過失歸咎假消息，同時她也呼籲蔡英文總統將謝長廷召回國，向社會大眾說明清楚！

另外，除了謝長廷的貼文引起爭議，有消息傳出蘇啟誠的家屬因為不滿外交部事發後對外的說法與處理方式，婉拒外交高層出席蘇的追思會場。

相關新聞連結：

蘇啟誠之死 謝長廷羅列7點回擊 要告羅智強

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/