韓國瑜小內閣名單遭洩露 楊秋興：韓身旁有小紅衛兵

2018-12-21 18:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興今天對媒體說，先前有兩張寫有韓國瑜小內閣擬建議名單的A4紙，被韓市長身邊的人洩漏給媒體，他覺得很不好，「你旁邊有小紅衛兵，我覺得很不好！」，這也是他之後會重做思考、往後要怎麼幫市長的原因。

楊秋興同時澄清，先前傳聞有「大老」一次塞給韓國瑜27個內閣名單，還質疑是他，但其實不是。

楊秋興今天從廈門回台，趕到高雄左營參加韓粉免費放送在地美食活動，媒體追問他與副市長一職擦身而過的轉折，他低調指出，過去不要再談，還透露韓市長有一些壓力，所以決定不讓市長困擾。

楊秋興進一步證實，韓國瑜確實有找他幫忙，但後來了解到韓市長有壓力，再想想自己是去幫忙做事的，不是去當官的，所以12月6日就向韓市長旁邊的人轉達不入小內閣，但願意成為韓市長施政諮詢對象。

他同時說明，當初傳聞有大老硬塞27個名單給韓國瑜，後來指向他，但其實不是！當初是韓市長11月24日與他聊天，希望他推薦一些名單，他確實找了7、8位左右，名單是韓市長在用晚餐時、大約晚上8、9點，他在旁邊幫忙整理。

楊秋興說，他拿兩張A4紙，是擬建議名單，有十幾個，但他大概建議6、7位，另外是韓市長內心已有名單，再來是現任要留用名單，他把它寫下來，扣掉4個一條鞭單位，其他27個筆跡是他的沒錯，他交給韓市長，而且有攝影。

楊秋興說，這兩張A4紙後來「被韓市長身邊的人洩漏給媒體」，他覺得很不好，「你旁邊有小紅衛兵，我覺得很不好！」這也是他之後會重做思考的原因。

楊秋興強調，他與韓國瑜關係沒生變，聯繫管道仍暢通，但現在未入市政府，將來可以做韓國瑜諮詢對象，「市長現在很忙，我也不主動打電話給他！」他會參加25日就職典禮。

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