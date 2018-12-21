德國機場讓台灣護照快速通關 中國媒體、網友玻璃心又碎！

2018-12-21 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport）貴為德國規模最大機場，官方僅開放包含台灣在內的10國得以快速通關。時代力量高雄黨部副執行長林子盟分享通關經驗，稱不到30秒就可輕鬆前往登機閘口，而跟隨在他身後的中國旅客，想要通關卻被要求排隊。消息一出，有中國媒體怒斥德國竟將台灣標為「國家」，更不爽地說「台獨為此洋洋得意，嘲諷中國」！

林子盟昨（20）日在臉書發文說，他離開德國，在法蘭克福國際機場排隊時，海關人員確定他是台灣人後，隨即帶他離開數十人的隊伍，帶他到自動通關口，「僅花不到30秒就通關」，而跟隨在他身後的中國旅客則被海關攔下，知會說「中國護照必須排隊」。

對此，中國媒體「你好台灣網」在微博 痛斥德國將台灣「錯標」為國家，還用了台灣的「偽旗」，讓台獨份子為此得意洋洋，並以此嘲諷中國。「你好台灣網」更將照片上台灣的國旗畫上一個叉，呼籲德國「盡速糾正」。

這則微博貼文下方，中國網友也不滿嗆聲，「本來可以睜一隻眼閉一隻眼的，這樣只好打壓了」、「世界上只有一個中國，就是中華人民共和國」；不過，也有網友指出「外交部的失職」、「台灣亂雖亂，不得不承認有點本事，看我們邦交國這麼多，但有幾個地方能讓我們免簽+快速通關的，多檢討自己吧」。

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